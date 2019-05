La canzone d’autore di Pamela Guglielmetti e Mladen a Castelfranco

Nuovo appuntamento con la canzone d’autore alla Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure: venerdì 10 maggio alle ore 21:30 all’interno della suggestiva Sala della Botte saranno di scena le esibizioni di Pamela Guglielmetti e Mladen. Durante la serata verranno anche annunciate le ultime novità sul ricco programma estivo degli eventi che si terranno alla fortezza.

Pamela Guglielmetti vive ad Ivrea, è attrice, coreografa, regista, danzatrice e cantautrice. A Castelfranco presenta il suo nuovo album “L’eco dei mondi perduti”, accompagnata alla chitarra da Alessio Canil. Mladen è uno dei cantautori di riferimento della nuova scuola genovese. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti e si è esibito in numerosissimi concerti in Italia ed Europa. A Castelfranco si esibirà in trio con Alessandro Puccio e Andrea Macciò.

L’iniziativa fa parte del progetto “Castelfranco Cultura” con la direzione artistica di Roberto Grossi, che ha come obiettivo la valorizzazione della fortezza attraverso eventi culturali di qualità, prevalentemente gratuiti, che possano consentire a cittadini e turisti di godere della bellezza di questi straordinari spazi monumentali assistendo a spettacoli di alto livello artistico.