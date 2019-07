“La Bohème” – La grande lirica in Val Bormida

Tramontata la stagione del “bel canto” a Cengio lo staff di “Cengio in Lirica” (Gianni Cepollini, Daniela Olivieri, Mauro Pagano, Franco Giacosa) non si è perso d’animo, forte anche del sostegno di molti che ormai da sette anni partecipano all’appuntamento estivo con l’opera lirica in Val Bormida nella formula open air. Quest’anno la scena si sposta a Millesimo, uno dei borghi più belli d’Italia, in piazza IV Novembre, sotto la torre medioevale del Municipio, dove domenica 21 luglio alle ore 21 verrà allestita “La Bohème”, uno dei capolavori più popolari di Giacomo Puccini.

Ad animare la scena bohémienne in una Parigi del 1830, insieme ai cantanti di provenienza internazionale, al Coro Lirico Quadrivium di Genova, i danzatori di Danza all’Opera di Genova, saranno anche i componenti della Banda Musicale “Antonio Pizzorno di Millesimo” e i piccoli coristi dell’associazione DNA Musica di Savona. Giovani, belli e grintosi sono i giovani professionisti che daranno la voce a Mimì (Alexandra Ivchenko) e Rodolfo (Sergey Ababkin): l’intero cast è impegnato in questi giorni nelle prove di spettacolo sotto la guida del direttore d’orchestra Giovanni Battista Bergamo e con la regia di Enrica Papale.

L’edizione 2019 è frutto di una collaborazione con l’Associazione Voz Y Alma – L’anima dell’Opera di Genova. Fondamentale il supporto logistico dell’amministrazione comunale, che ha saputo riconoscere il pregio del progetto culturale. Preziosa condivisione di intenti anche da parte dei Comuni e delle Pro Loco di Roccavignale e Cosseria, le Pro Loco di Millesimo, Plodio e Monesiglio.

Prevendita biglietti: CarteDiem a Cengio Bormida; Edicola di Lò a Cengio Genepro; Libridea a Millesimo; Casa del Libro a Cairo Montenotte; Joks Team a Savona.