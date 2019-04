La blogger Martina Picardi firma le copie del libro “#Donnafindabambina”

Domenica 29 aprile alle ore 15 alla Libreria Ubik ci sarà l’incontro firmacopie con la blogger Martina Picardi del libro “#Donnafindabambina. Lacrime e sorrisi della mia vita” (Rizzoli). Una delle più importanti blogger italiane (ben 495mila followers su Istagram) si racconta. Una storia vera, dura, fatta di coraggio e lacrime ma anche di voglia di farcela, che può ispirare tanti ragazzi davanti alle difficoltà della vita.

Martina ha dieci anni, è fine luglio ma l’estate diventa più buia che mai: la mamma passa in ospedale per un banale controllo e non ne esce più. Bastano cinque settimane perché un tumore al seno se la porti via. Martina resta con il papà – che deve lavorare – e il fratellino, al quale deve fare da mamma. Come si sente una ragazzina costretta a crescere così dolorosamente e precocemente? E come può trovare la forza? I social media possono aiutarla? In un racconto sincero e accorato Martina ripercorre la sua storia vera.