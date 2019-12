La Biblioteca Civica “Aonzo” festeggia 50 anni con la scrittrice Anna Sarfatti

Sabato 28 dicembre alle ore 10 nella Sala Consiliare del Municipio, in piazza Costituzione, a Quiliano festeggiamo insieme il cinquantesimo anniversario della Biblioteca Civica “A. Aonzo”, istituita con deliberazione della giunta guidata dal sindaco Andrea Picasso il 31 dicembre 1969. Per l’occasione sarà presente Anna Sarfatti, autrice del libro “Che differenza c’è tra un libro e un bambino”, che sarà donato a tutti i nati nel 2019.

“Avere a Quiliano Anna Sarfatti è un onore e un’occasione davvero speciale: è una grande scrittrice per bambini e ragazzi e traduttrice dei più bei libri del Dottor Seuss. Nei suoi scritti per i più piccoli ha saputo affrontare temi importanti come la Costituzione, i diritti o la parità di genere con un linguaggio leggero, chiaro, preciso e mai banale – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Nadia Ottonello – Le siamo grati per aver accettato il nostro invito: non c’era modo più consono per celebrare i cinquant’anni dall’istituzione della biblioteca comunale”.

Sarà possibile inoltre ammirare la mostra delle vecchie e preziose edizioni di libri per ragazzi, visitabile fino al 18 gennaio. L’iniziativa vede la partecipazione dei ragazzi del CCR e la condivisione della Commissione Biblioteca.