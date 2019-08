“La Bibbia della Musica” – Suggestioni barocche al Voxonus Festival

Venerdì 9 agosto Voxonus Festival “Dalle Alpi al Mare” fa tappa nella settecentesca Cappella della Misericordia di Villa Faraggiana ad Albissola Marina con l’ultimo concerto albissolese della rassegna, che si sposterà poi a Bergeggi il giorno di Ferragosto.

“La Bibbia della Musica” è il titolo della serata di cui sarà interprete assoluto Claudio Gilio, Prima Viola dell’Orchestra Sinfonica di Savona e ideatore della rassegna, che eseguirà e interpreterà alcune tra le più celebri composizioni di Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 – Lipsia 1750): Suite No. 1 in sol magg., Suite No. 2 in re minore, Suite No 3 in do magg.

Non solo suggestioni barocche: il concerto di venerdì – diviso tra il Turno A alle ore 19 e il Turno B alle ore 21:15 – sarà accompagnato dalle meraviglie artistiche della cappella privata della villa in un tripudio di ori e lapislazzuli che rappresentano al meglio il gusto decorativo del Settecento.

Le sei Suite di Bach, scritte fra il 1717 e il 1723, rappresentano uno dei massimi momenti di rappresentazione musicale della spiritualità. A differenza delle Sonate e Partite per violino, delle Suite non esiste manoscritto autografo di Bach: ciò determina una libertà in alcune scelte interpretative al punto di rendere possibili letture molto differenti fra le diverse esecuzioni. La ricerca filologica chiarisce molti aspetti e avvicina l’opera, nella sua purezza, al concetto di “Bibbia della Musica”, pensiero che l’appuntamento ad Albissola Marina intende sottolineare e approfondire con suggestioni uniche.

“Sarà una giornata dedicata non solo alla musica ma anche all’arte e alla cultura in generale – commenta Claudio Gilio, presidente e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Savona – Gli spettatori potranno ascoltare un concerto barocco nella sua cornice ideale, emblema religioso e artistico del percorso musicale di Bach. Ancora una volta Voxonus Festival si propone di offrire un’esperienza completa all’insegna della grande musica barocca e a stretto contatto con il territorio e le sue tradizioni”.

Posti limitati. Prenotarsi ai numeri di telefono 019824663 / 3406172142

Ingresso: intero € 10 / gratuito fino a 10 anni e associati Orchestra Sinfonica di Savona

Parcheggio interno gratuito