“La bella addormentata” – La grande danza classica in scena al Teatro Gassman

Mercoledì 10 luglio alle ore 21 al Teatro Comunale “Vittorio Gassman” di Borgio Verezzi la Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini e la Compagnia Almatanz di Luigi Martelletta portano in scena uno dei balletti di danza classica più belli, emozionanti ed amati dal pubblico: “La bella addormentata” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, tratta dal celebre racconto di Charles Perrault.

Le fiabe tradizionali sono inesauribili miniere di suggestioni e riflessioni. Messo in scena con piccole e sottili licenze poetiche giustificate da trovate registiche e coreografiche e da un gioco di ritmi e di gruppo tra i danzatori. Le fate, complici e diffidenti l’una dell’altra, sono un unico “ensemble” di passione, caos e razionalità. La fata cattiva è unica, credibilissima nel suo essere sopra le righe, elegantissima, “femmina” e cattiva al punto da non far paura perché inesistente in natura agli occhi di un bambino.

In questo racconto di Perrault il coreografo Luigi Martelletta attraverso il suo linguaggio neoclassico, oltre al gruppo già formato dalla compagnia, coinvolgerà degli artisti ospiti di livello internazionale e nella sua visione della danza che costituisce infatti una fusione articolata tra cultura europea contemporanea ad acquisizioni di dinamiche neo classiche, allestirà un balletto che pur non tralasciando tutti gli aspetti della fiaba e la delicatezza della vicenda onirica, proporrà una chiave di lettura più moderna, più attuale, per narrare, tutti gli elementi essenziali che la trama comporta.

La musica di Čajkovskij raccoglie nelle sue immortali pagine, l’incanto di una drammatica favola romantica, ma subirà delle piccole trasformazioni con gli interventi di Alessandro Russo, che comporrà alcune transizioni musicali con le quali sarà possibile legare tutti i quadri che si susseguiranno.

Biglietto: intero 12 euro | ridotto 10 €