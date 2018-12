La Befana arriva a Le Officine

Gran finale al centro polifunzionale Le Officine con l’arrivo della Befana, che tutte le feste si porta via, domenica 6 gennaio dalle ore 15:30 presso la scuola di danza Semplicemente Danza in galleria Fernanda Pivano.

Tantissimo divertimento in compagnia della Befana con la sua Mega Calza, che distribuirà a tutti i bambini deliziosi dolci, caramelle, carbone e palloncini.

Il pomeriggio proseguirà con animazione, giochi e balli di gruppo e dj set per trascorrere insieme alla nostra Befana e a tutti i partecipanti, grandi e piccini, un pomeriggio all’insegna del divertimento. Verrà installata una postazione truccabimbi per eseguire gratuitamente diversi make up e look a tema.