La band Emozioni in Canzoni in concerto tributo a Lucio Battisti

Si chiude la programmazione musicale estiva del Comune di Borgio Verezzi con gli ultimi due appuntamenti della rassegna “Tributi in piazza san Pietro”: giovedì 22 agosto alle 21:30 ci attende la band Emozioni in Canzoni per un concerto tributo ai più grandi successi di Lucio Battisti, organizzato dal Comune in collaborazione con la cooperativa Armonia di Savona.

All’interno della produzione quasi “sconfinata” di Battisti la band, composta da Davide De Sciora (chitarra), Andrea Balestrieri (batteria) e Silvia Ferri (voce), ha dovuto fare delle scelte.

Accontentare le richieste e i gusti di tutti non è possibile ma non mancheranno i “cavalli di battaglia” che tutti almeno una volta hanno cantato in coro nella propria vita.