Kikko Sauda e la Combricola del Blasco in concerto alla Polisportiva San Nazario

Varazze. Venerdì 21 agosto alle ore 20:30 “cena concerto” nell’accogliente piazzale della Polisportiva San Nazario: nel contesto delle manifestazioni estive e per la quinta estate consecutiva suonerà la Combricola del Blasco, la miglior cover band di Vasco Rossi.

Un appuntamento da non perdere con Kikko Sauda (voce), Andrea D’Agostino (chitarra), Steve Balocco (basso), Maurizio De Palo (batteria) e Pier Colla (tastiere). Sarà una serata diversa da quelle degli scorsi anni, per ovvi motivi legati alle misure di contenimento del Covid-19, ma il divertimento è assicurato nel rispetto delle normative di sicurezza.

La prenotazione è obbligatoria: i posti sono limitati per garantire il giusto distanziamento personale di un metro ai commensali. Per prenotare si deve telefonare al numero 351 1147957 dalle 16 del 15 agosto fino ad esaurimento posti. Al concerto potrà assistere solo chi ha partecipato alla cena. All’ingresso verrà misurata la temperatura (che dovrà essere inferiore a 37.5°) e registrata la presenza di tutti. Tavoli, sedie, panche saranno igienizzati e saranno a disposizione di tutti i dispositivi per l’igienizzazione personale delle mani.

L’ingresso e l’uscita avverranno da due diversi cancelli. I partecipanti verranno accompagnati al loro tavolo seguendo un apposito percorso e con l’obbligo di tenere la mascherina durante gli spostamenti. Non sarà permesso nessuno spostamento o sosta che crei assembramento, neanche durante il concerto.

La quota di partecipazione è fissa e permette la scelta tra due menu che comprendono entrambi primo, secondo, dolce. In particolare, si potrà scegliere tra due diversi condimenti per il primo e vi proponiamo un secondo di terra e uno di mare. I cancelli saranno aperti alle ore 19:30 e la cena servita alle 20:30. Al termine del servizio il concerto, durante cui è garantito il servizio al tavolo per ulteriori consumazioni bar.