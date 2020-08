“Kéramos 2020” e gli “Spiriti domestici” di Mirco Denicolò alla galleria GULLIarte

Savona. Ritorna la rassegna di ceramica contemporanea e del Novecento “Keramos”, un appuntamento a cadenza annuale giunto alla VI edizione e che GULLIarte ha voluto con grande volontà, dedicando uno spazio molto completo in grado di dare un’importante panoramica di questa arte.

Nella galleria di corso Italia 201R sono esposte opere di artisti nazionali e internazionali, i quali hanno scelto la ceramica come mezzo significativo per le proprie espressioni poetiche. Le singole opere, unite in questo percorso dalla magia dell’argilla, differiscono in maniera sostanziale, oltreché in maniera tecnica, ma non sono meno affascinanti e visivamente accattivanti per la loro varietà e proposta.

In questa edizione GULLIarte ospita dodici artisti suddivisi secondo diverse tematiche: figurativo / fantasy Guglielmo Marthyn, Sandra Baruzzi, Anna Matola, Ylli Plaka; pop art / design Giorgio Laveri, Fabio Taramasco, Paolo Pastorino; astratto Enzo L’Acqua, Carlo Sipsz, Renza Sciutto, Carlo Pizzichini, Antonio Quattrini, Roberto Perino.

L’inaugurazione è in programma sabato 5 settembre alle ore 18:30. Al progetto “Kéramos 2020” hanno concesso il patrocinio i Comuni di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore, AICC Associazione Italiana Città della Ceramica, Associazione Culturale Dante Alighieri e altri soggetti e sponsor, che hanno voluto collaborare fattivamente alla realizzazione.

In contemporanea, nella spazio espositivo al piano superiore, si svolgerà la personale di Mirco Denicolò “Spiriti domestici”, curata e presentata da Francesca Bogliolo, in cui sono presenti opere inedite in ceramica ideate e realizzate appositamente per la mostra. Denicolò è un artista già conosciuto dal 2016 grazie ad una personale e opere in permanenza in galleria e opera, insegna e risiede a Faenza, città gemellata con la Liguria per l’arte ceramica.