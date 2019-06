Kéramos 2019

La storia della ceramica di Savona ha radici profonde, una storia ricca di capolavori e artisti in dialogo col presente. Quella storia deve molto alle possibilità di confronto con artisti provenienti da altre aree geografiche, anche stranieri, che hanno lasciato una traccia importante e riconosciuta nell’ambito dell’arte contemporanea.

A contribuire alla crescita e promozione dell’arte mediata tramite l’argilla è anche l’attività costante e coerente di Antonella Gulli, titolare dell’omonima galleria GulliArte. In collaborazione con enti, associazioni e privati, GulliArte propone un ricco programma per la quinta edizione di KERAMOS, programma che si svilupperà in varie sedi tra 2019 e 2020.

La quinta rassegna d’arte ceramica sarà ospitata nella Galleria GulliArte di Savona a partire dal 15 giugno e fino al 29 settembre prossimo. Nelle opere in mostra si scorge la presenza di oltre 50 artisti tra contemporanei e storicizzati. Una vasta varietà di modulazioni della materia prima con cui sono realizzate le opere: l’argilla.

La settimana successiva, precisamente dal 22 giugno, sarà la splendida cornice della cittadina di Terzorio a dare spazio alla prima tappa di “Off Gallery”, realizzata con la collaborazione di MeeTTTingpoint e dell’Associazione Paraxo. I diversi spazi espositivi comunali ospiteranno una selezione di opere degli artisti presenti a Savona, con una mostra che durerà fino al 29 settembre.

Dal 7 settembre e fino al 29 settembre la Gallerie GulliArte ospiterà anche una “Collezione degli stili di Albisola”, un’esposizione di carattere storico a cura di Enrica Noceto, con le riproduzioni in ceramica di stili antichi realizzate da otto fornaci storiche del territorio. Nel corso dell’esposizione vi sarà anche una conferenza sul tema “Storia e Stili della tradizione Ceramica Albisolese“ grazie all’intervento dei relatori Federico Marzinot, Enrica Noceto, Anna Pisani e Renato Giusto.

Nell’autunno di quest’anno è quindi prevista la seconda tappa di “Off Gallery”, grazie alla collaborazione del Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti di Saronno, in particolare del conservatore dott.ssa Mara De Fanti. Toccherà attendere la primavera del 2020 per vedere tornare la mostra “Off Gallery” in terra ligure, con la terza ed ultima tappa ospitata dalla Galleria GulliArte.

KÉRAMOS 2019

Arte ceramica contemporanea e del novecento

Dal 15/06 al 29/09

Inaugurazione sabato 15 giugno, ore 18.30

Galleria GulliArte – Corso Italia 201r, Savona

Rassegna realizzata con il patrocinio di

Città di Savona

Comune di Albissola Marina

Comune di Albisola Superiore

Comune di Terzorio

AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica

con la collaborazione di

Festival Internazionale della Maiolica

Lampi Creativi

Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti

con il supporto di

Associazione Paraxo

La Fornace

MeeTTTingpoint

Le presenze di KÉRAMOS 2019

Artisti contemporanei

Riccardo Accarini, Lorenzo Acquavia, Elysua Athanatos, Sandra Baruzzi, Samuele Bonomi, Narciso Bresciani, Claudio Carrieri, Jèsus Castanon, Attilio Cicala, Licia Cicala, Giovanna Crescini, Gianluca Cutrupi, Miro Denicolò, Evandro Gabrieli, Dino Gambetta, Giuliana Geronazzo, Giordano Giampalo, Gianni Celano Giannici, Maria Heyerdhal, Enzo L’Acqua, Giorgio Laveri, Adriano Leverone, Sandro Lorenzini, Giacomo Lusso, Ole Lislerud, Andrea Mannuzza, Marcello Mannuzza, Gulielmo Marthyn, Anna Matola, Giorgio Moiso, Simone Negri, Enrica Noceto, Brenno Pesci, Bianca Piva, Carlo Pizzichini, Ylli Plaka, Antonio Quattrini, Carla Rossi, Laura Scappatura, Renza Sciutto, Carlo Sipsz, Fabio Taramasco, Vincenzo Randazzo, Angelo Zilio, Carlo Zoli.

Artisti del Novecento

Attilio Antibo, Aurelio Caminati, Carlos Carlé, Elde Angar, Roberto Gaiezza, Umberto Ghersi, Giovanni Massolo, Mario Porcù, Antonio Sabatelli, Eliseo Salino.

Tutto il programma di KÉRAMOS 2019

Rassegna d’arte ceramica – 5ª edizione

a cura di Antonella Gulli

Mostra d’arte ceramica contemporanea e del Novecento

Dal 15/06 al 29/09

Inaugurazione sabato 15 giugno, ore 18.30

Galleria GulliArte – Corso Italia 201r, Savona

Off gallery by GulliArte – 1ª tappa

a cura di Antonella Gulli con la collaborazione di MeeTTTingpoint e dell’Associazione Paraxo

Mostra collettiva d’arte ceramica contemporanea

Dal 22/06 al 29/09

Inaugurazione sabato 22 giugno, ore 17.30

Spazi espositivi comunali – Terzorio (IM)

Collezione degli stili di Albisola

a cura di Enrica Noceto

Esposizione di riproduzioni in ceramica di stili antichi realizzate da otto fornaci storiche del territorio

Dal 07/09 al 29/09

Galleria GulliArte – Corso Italia 201r, Savona

Storia e Stili della tradizone Ceramica Albisolese

a cura di Enrica Noceto

Conferenza sul tema con i relatori: Federico Marzinot, Enrica Noceto, Anna Pisani e Renato Giusto

Esposizone temporanea di una collezione privata con ceramiche del Settecento e dell’Ottocento

Domenica 22 settembre, ore 18.00

Galleria GulliArte – Corso Italia 201r, Savona

Off gallery by GulliArte – 2ª tappa

a cura di Mara De Fanti e Antonella Gulli

Mostra collettiva d’arte ceramica contemporanea

Autunno 2019

Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti – Saronno (VA)

Off gallery by GulliArte – 3ª ed ultima tappa

a cura di Antonella Gulli

Mostra collettiva d’arte ceramica contemporanea

Primavera 2020

Galleria GulliArte – Corso Italia 201r, Savona