“Kaos” di Roberto Tesconi in scena a Calice Ligure

Come ogni anno la conclusione del laboratorio teatrale condotto da Roberto Tesconi è legata al saggio finale. È usanza del laboratorio approfondire la conoscenza di un nuovo autore teatrale, la sua vita e le sue opere. Il primo anno è stata la volta di Carlo Goldoni, il secondo di Molière, il terzo di Anton Čechov, il quarto di William Shakespeare, quest’anno un grande autore italiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934: Luigi Pirandello. Di lui si è conosciuto e studiato l’uomo e la sua vita ma soprattutto il messaggio rivoluzionario che ci ha lasciato con i suoi capolavori, dai romanzi alle novelle, dalle poesie alle commedie ai suoi drammi.

“Kaos” è il titolo della rappresentazione che andrà in scena sabato 6 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di Calice Ligure. Sul palco si esibiranno ventidue personaggi e sono proprio tante le “maschere”, per dirlo nella “forma” pirandelliana.

“È stata una piacevolissima esperienza lavorare e inventare con questi amici che rifarei ma nel 2020 sicuramente ci sarà un altro autore o autrice a sorprendermi – spiega Tesconi – Ho chiamato ‘Kaos’ il titolo del mio spettacolo perché così dice Pirandello: ‘Io dunque son figlio del Caos e non allegoricamente ma in giusta realtà, perché son nato in una nostra campagna che trovasi presso ad un intricato bosco denominato, in forma dialettale, Càvusu dagli abitanti di Girgenti, ora Agrigento'”.