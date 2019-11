JUN & Brilla live + at Raindogs House

Debutto assoluto in casa per i JUN, nati a Savona nel 2018, che presentano in anteprima al Raindogs il loro album d’esordio “Liquido”. A distanza di anni dallo scioglimento dei Jollyroger Robin Manzini e Giorgio Bolognino (voce e batteria) decidono di ricucire il percorso interrotto e si uniscono a Max Dionisi (chitarra) e Mattia Maffei (basso) alla ricerca di nuove sonorità.

Un progetto discografico riconducibile all’alternative rock italiano contaminato dal mondo indie, sotto la produzione artistica di Tristan Devid Martinelli del Greenfog di Genova. Per l’occasione l’album avrà una primissima distribuzione di 100 copie in edizione limitata.

Metà ligure, metà toscano, Andrea Brilla trascorre la sua adolescenza ad ascoltare i cantautori italiani e scrivere le sue prime canzoni. Nel suo sangue iniziano così a scorrere ascolti di Battiato, Battisti, Dalla. Nei suoi vent’anni inizia a portare in giro la sua musica, accompagnato dal solo pseudonimo Brilla e dai molteplici significati che l’avvolgono.

Nel 2016 esce il debut EP omonimo, prodotto da Giuliano Dottori (Amour Fou) e impreziosito dal featuring con Verano (già Officina della Camomilla). Inizia così un viaggio in trio per promuovere il disco, superando i confini liguri. A marzo 2018 Brilla entra nuovamente in studio per registrare il primo album di lunga durata per Pioggia Rossa Dischi e Dischi Soviet Studio, edizioni Metatron.