Joseph Martone & Band in concerto alla Raindogs House di Savona

Savona. Sabato 10 ottobre alle 21:30 alla Raindogs House, al secondo piano delle Officine Solimano, si esibiscono dal vivo Joseph Martone & Band, cantautore folk and soul blues italoamericano. Opening act con Marianna D’Ama.

Un talento compositivo innato e la capacità di penetrare dentro l’ascoltatore con un’interpretazione che non ha bisogno di artefatti per sviscerare le emozioni. Joseph Martone attinge suoni e ritmi dalle due culture a cui appartiene per creare il suo stile musicale unico. Le sue canzoni sono esplorazioni oneste, spesso dolorose della sua infanzia e adolescenza trascorse tra Italia e Stati Uniti.

Per la produzione del suo album di debutto “Honeybirds” ha arruolato il musicista canadese Taylor Kirk (Timber Timbre). L’album è stato registrato a Napoli e Montreal con i migliori musicisti, ingegneri e il suo collaboratore di lunga data Ned Crowther (The Fernweh, Smokey Angle Shades). Con Taylor Kirk i temi e i suoni del disco prendono una direzione più scura e più riflessiva rispetto ai suoi precedenti lavori, proiettando l’emotività artistica di Martone in una dimensione elegantemente introspettiva.

Apertura porte ore 20. Possibilità di cenare. Ingresso 8 € con tessera ARCI. La capienza è limitata: per prenotare l’ingresso basta inviare un’e-mail fino alle ore 21:30 della sera del concerto, inserendo come oggetto “Prenotazione e nome della band”.