Jerry Calà e I Gatti di Vicolo Miracoli ad Andora

Venerdì 13 settembre alle 21.30 in piazza santa Maria ad Andora Jerry Calà & I Gatti di Vicolo Miracoli di nuovo insieme sul palco dell’Endless Summer di Andora, il concerto di fine estate, prodotto dalla The Best Organization srl.

Il gruppo cabarettistico più famoso d’Italia, che ha firmato una delle più belle pagine del cinema e del teatro comico, torna per proporre nuovi e vecchi sketch fulminanti, monologhi irriverenti e canzoncine divertentissime a dimostrazione del suo particolare umorismo.

Jerry Calà, Franco Oppini, Umberto Smaila e Nini Salerno insieme anche per un anniversario da festeggiare: i 40 anni dall’uscita del brano “Verona Beat” e i 50 della carriera di Jerry Calà.

La reunion dei “Gatti” nell’estate 2019 attinge al meglio della carriera, rievocando atmosfere e situazioni tipiche di un certo periodo dell’Italia.

A turisti e residenti Jerry Calà e I Gatti di Vicolo Miracoli proporranno uno show in cui i quattro cantastorie si raccontano cantando dal vivo i loro brani più famosi come “Verona Beat”, “Capito?”, “Prova”.

Ad accompagnarli sul palco una band di altissimo livello. Due ore di spettacolo che sembra scritto oggi, complice anche un riuscito restyling.

“Non potevamo perdere questa anteprima – dice il sindaco Mauro Demichelis – La recente reunion televisiva di questa primavera ci ha convinti che sarebbero stati i protagonisti ideali per il nostro concerto di fine estate, che da sempre propone al pubblico uno show con i grandi nomi della storia della musica e dello spettacolo italiano”.

“Con loro passato e presente si mescolano, sempre nello stile classico del gruppo – continua Demichelis – la comicità de I Gatti è in grado di piacere a diverse generazioni tanto sono efficaci le loro canzoni e la loro comicità. Ricordiamo ancora il successo avuto da Jerry Calà quando tenne a battesimo la prima edizione dell’Endless Summer. Questo show sarà diverso e pensato per valorizzare il loro repertorio esplosivo e far tornare alla memoria l’Italia degli anni ’70, ’80 e ’90”.

“Li ringraziamo per aver accettato il nostro invito – conclude – Li abbiamo scelti perché dentro questo spettacolo non c’è solo la storia di quattro ragazzi che nel 1971 iniziano la loro avventura nel mondo dello spettacolo, ma una porzione della nostra storia apprezzatissima da un pubblico di tutte le età. Siamo certi di offrire al pubblico uno show di alto livello con un gruppo di grande talento come ce ne sono pochi”.