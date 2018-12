Jazz Night con Danila Satragno al Circolo Chapeau Famagosta

Sabato 29 dicembre alle ore 22 al Circolo Chapeau di via Famagosta 10 a Savona appuntamento live con Danila Satragno, la cantante e vocal coach di alcuni tra i più grandi artisti della musica italiana (tra i quali Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Ornella Vanoni, Arisa, Annalisa), che si esibirà nell’ambito della Jazz Night.

Vincitrice dell’Italian Jazz Awards​ per la categoria Best Jazz Singers, Danila Satragno sarà accompagnata sul palco dall’Electric Acoustic Quartet formato da Loris Tarantino al pianoforte, Dino Cerruti al contrabbasso e Leo Saracino alla batteria. Insieme interpreteranno indimenticabili brani contemporanei in un linguaggio puramente jazzistico, rileggendo con un sound europeo gli standard dei più grandi compositori americani.

Ingresso 15 € (comprensivo di consumazione e cadeau natalizio) con tessera ARCI

Cantante, musicista e vocal coach, Danila Satragno è anche autrice di “Tu sei la tua voce” (Sperling & Kupfer), il suo nuovo libro scritto assieme al mental coach numero uno in Italia Roberto Re e introdotto da Manuel Agnelli (Afterhours), disponibile in tutte le librerie e in formato e-book dal 23 ottobre. “Tu sei la tua voce” è un testo che rivela e insegna le tecniche di due grandi maestri che hanno cambiato la vita a migliaia di persone.

Ho dedicato la mia vita allo studio e alla ricerca dei colori della voce e ho scritto questo libro per portarvi con me nel magico viaggio alla scoperta del pianeta voce e dei suoi mille segreti. Il fascino di una bella voce ha un potere immenso, con la forza della comunicazione potrete essere vincenti nella vita, nel lavoro, in famiglia e in amore.

Il metodo Vocal Care® di Danila Satragno, unico ed esclusivo, insegna ad usare la voce in tutte le sue potenzialità e possibilità espressive. Utilizzato da migliaia di professionisti del canto e del parlato, si rivolge a un pubblico molto ampio, sia di esperti che di amatori. “Questo metodo mi ha fatto scoprire molte cose sulla mia voce e mi ha aperto un mondo ancora tutto da esplorare – afferma il leader degli Afterhours Manuel Agnelli – mi ha ridato la gioia di cantare. L’energia, il linguaggio, il coraggio”.

La voce può far innamorare. È il caso di attori e doppiatori che stregano i nostri sensi al cinema, oppure di cantanti che riescono a far vibrare le corde più profonde del nostro animo. Questo libro svela che in realtà ognuno di noi può migliorare la propria voce e renderla un’alleata straordinaria per trasmettere emozioni, sicurezza, personalità e fascino nella nostra vita privata e professionale. Il segreto è un metodo esclusivo testato da migliaia di persone che cura, potenzia e libera la voce fino alla sua massima espressività, e al contempo insegna a gestire le emozioni e lo stress per comunicare al proprio interlocutore o a un’intera platea quello che più desideriamo, parlando o cantando.

Danila Satragno, vocal coach delle star che per la profondità e la completezza del suo metodo ama definirsi “vocal builder”, e Roberto Re, mental coach numero uno in Italia, hanno unito le loro esclusive competenze per trasformare per sempre la nostra voce e farci ottenere risultati eccezionali nelle relazioni quotidiane (con il partner, con i figli, con i colleghi), in pubblico (dall’assemblea condominiale alla presentazione di un progetto di lavoro, a un’aula scolastica), su un palco (come nel caso di veri professionisti quali attori, cantanti, presentatori, deejay).

Il Vocal Care®, l’unico metodo scientifico per la cura della voce, ideato da Danila Satragno, e le tecniche di gestione emotiva e di focalizzazione di Roberto Re, forniscono per la prima volta in questo libro i segreti per un cambiamento radicale e sorprendente delle nostre capacità vocali e del nostro potere di sedurre, convincere, coinvolgere, incantare tutti coloro che ci ascoltano.

Danila Satragno, cantante, musicista e vocal coach, lavora con grandissimi artisti, tra i quali Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Ornella Vanoni, Biagio Antonacci, Arisa, Annalisa, Ghali e moltissimi altri. Docente al conservatorio di canto jazz e pop, è stata coach ad Amici e X Factor. La sua lunga esperienza di vocal coach per professionisti e per giovani talenti l’ha portata a elaborare l’esclusivo metodo Vocal Care®, utilizzato anche da molti attori e doppiatori. Ha già pubblicato “Voglio cantare” e “Accademia di canto” per Sperling & Kupfer.