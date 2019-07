Japan Garden & Aperisushi a Ca di Ni

In occasione del Burtomics Comics & Games il giardino di Ca di Ni Residence si trasforma, come di consueto, in qualcosa di magico e meraviglioso. Quest’anno vi sembrerà di essere a migliaia di chilometri di distanza dall’Europa, in un mondo lontano e diverso dal nostro, patria dei più grandi cartoni animati degli anni ’80: il Giappone.

Nel Japan Garden potrete trovare numerosi laboratori sulla cerimonia del the, sulla Via della Seta e sugli origami, sfilate di Kimono, spettacoli teatrali, photoset a tema Jappo e giochi tradizionali. Tutto questo grazie a Sakura Project. Anche il nostro apericena questa settimana subirà una variazione “a tema” e quindi… che AperiSushi sia!

Tutto questo da venerdì 12 a domenica 14 luglio dalle 17 a mezzanotte al costo di 15 € a persona (1 consumazione + piatto sushi con tartare di pesce, nigiri, hosomaki e uramaki). Vi aspettiamo per entrare a far parte di questo mondo meraviglioso!