Jacopo Taddei e Roberto Porroni in concerto a Balestrino

Sabato 21 settembre alle 21.15 presso l’oratorio della Santissima di Balestrino si tiene la rassegna “Musica nei castelli di Liguria”, giunta alla sua XXIX edizione.

La rassegna accoglie due talentuosi musicisti: Jacopo Taddei e Roberto Porroni.

“Quando la musica si unisce all’immagine, ne scaturisce un connubio musicale prezioso e affascinante, che evoca ricordi ed emozioni presenti nella nostra memoria”.

La chitarra del maestro Roberto Porroni e il saxofono del giovane e brillante Jacopo Taddei ci accompagnano in un viaggio fatto di sonorità suadenti passando da Bartok a Galliano, da Villa Lobos a Piazzolla, da Herrmann a Morricone, per citarne alcuni, in quel vasto repertorio, divenuto ormai programma nelle sale da concerto, che è la “musica da film”.

Jacopo Taddei è nato nel gennaio 1996 a Portoferraio , a 17 anni si diploma al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con dieci e lode e Menzione d’onore, per perfezionarsi poi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Dal 2006 al 2015 è stato premiato come Primo Assoluto in 20 competizioni internazionali e nazionali, tra cui il Primo Premio Claudio Abbado, nel 2015, e l’Elba Festival Prize 2016. Ha suonato da solista con la filarmonica della Scala, diretto da Daniele Gatti, con l’Orchestra dei Solisti di Mosca, diretto da Yuri Bashmet, con l’Orchestra Sinfonica dei Conservatori, diretto da Bruno Aprea. A Umbria Jazz 2015 a Perugia, ha ricevuto la borsa di studio per frequentare le Five Weeks al Berklee College of Music di Boston, dove a luglio 2016 ha ottenuto una scholarship quadriennale di 30.000 dollari annui.

Roberto Porroni è uno dei più noti esponenti del concertismo chitarristico. Vincitore di numerosi concorsi giovanili, perfezionatosi con Julian Bream e John Williams, è stato invitato personalmente in Spagna da Andrés Segovia iniziando una brillante carriera internazionale che ha moltiplicato le sue esibizioni in tutta Europa, in America, in Medio Oriente, in Estremo Oriente, in Australia, in America Latina e in Sud Africa. Ha suonato per le maggiori istituzioni concertistiche (Musikverein di Vienna, Scala di Milano, Fairfield Hall di Londra, Filarmonica di San Pietroburgo, World Bank Auditorium di Washington, Musikhalle di Amburgo, Gewandhaus di Lipsia, Ateneo di Madrid, Accademia Chopin di Varsavia, Oji Hall di Tokyo, Teatro Colon di Buenos Aires).

Intensa è la sua attività discografica (ha inciso dodici CD) e musicologica (sua è la prima edizione completa delle opere per chitarra di Niccolò Paganini). Nel febbraio 2017 debutta come solista alla Philarmonie di Berlino. E’ direttore artistico de “I Concerti della Domenica” al teatro Filodrammatici di Milano, del festival “Tra Lago e Monti” in provincia di Lecco e del Festival “Musica e Natura” (Grigioni – Svizzera).