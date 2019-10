IV Festival della Scienza sul Priamar

Il 2019 è stato ribattezzato l’Anno Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi di Mendeleev e proprio in occasione di questa celebrazione i Giovani per la Scienza di Savona organizzano per il Festival della Scienza una serie di esperimenti e attività con un chiaro legame con gli elementi chimici dell’illustre tavola periodica.

La quarta edizione del festival sarà inaugurata sul Priamar mercoledì 16 ottobre con un evento dedicato alla scienza e alla scoperta dei segreti della chimica con la guida dei giovani studenti che, a detta dell’organizzatrice Bianca Ferrari, “hanno lavorato duramente anche oltre gli orari scolastici e durante la pausa estiva per gestire al meglio questa iniziativa”. Nel corso dell’apertura, ai visitatori verrà inoltre consegnato uno speciale libro in cui poter leggere i commenti e le dichiarazioni degli stessi ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione del festival.

Il Festival della Scienza animerà la Fortezza del Priamar dal 16 al 23 ottobre. Alla cerimonia di inaugurazione la sindaca Ilaria Caprioglio porterà i saluti dell’amministrazione comunale. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30 e dalle 15 alle 18:30 e nel fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 sarà possibile partecipare ai laboratori e alle attività aperte a tutti che “racconteranno” la scienza in chiave divertente e curiosa. Tra gli argomenti che guidano il festival l’energia senza fili, la domotica, l’elettrostatica, l’effetto fotoelettrico, l’elettrolisi e le energie rinnovabili.

“Siamo davvero orgogliosi di avere sul nostro territorio i Giovani per la Scienza – commenta l’assessora a Cultura e Politiche giovanili Doriana Rodino – L’associazione consta di menti giovani e appassionate che a loro volta sapranno trasmettere nei giorni della manifestazione ad altrettanti giovani la passione per le scienze, dalla fisica alla chimica, dalla matematica a tutti i tipi di scienza che contribuiscono alla creazione di giovani ricercatori che nel futuro saranno molto utili alla nostra società”.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Savona e della Regione Liguria e vanta la collaborazione di partner aziendali come Tirreno Power, Spes e Unione Industriali e il contributo di APM Terminals, Infineum e Coop Liguria.