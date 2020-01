Da martedì 14 a lunedì 27 gennaio dalle ore 15 alle ore 19 al Palazzo del Tribunale a Finale Ligure è possibile visitare la seconda edizione dell’itinerario “Memoria – Storie di Resistenza antifascista”.

La mostra è composta da quattro installazioni e due approfondimenti che attraverso il teatro, la musica, i fumetti e la fotografia raccontano ciò che è accaduto a persone comuni in un momento storico in cui si viveva nell’impossibile. Parliamo di chi ha scelto la resistenza pacifica come unica risposta al “non essere indifferenti” e di come essa abbia fatto la differenza per molte persone.

Si parte da storie vicine a noi, come “Il padiglione fantasma dell’Ospedale Santa Corona”, un reparto clandestino in cui si curavano partigiani ed ebrei, e Rosalda Panigo, la maestra ribelle, per seguire la deportazione dei soldati italiani che rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò, una scelta che per molti significò non tornare a casa.

Entreremo nel cuore della Germania nazista con la storia della Rosa Bianca, un gruppo di studenti che si oppose in modo non violento al regime tedesco, fino ad arrivare alla storia del miracolo danese, ossia come la Danimarca riuscì a salvare il 99% dei suoi cittadini ebrei dalla deportazione.

“Memoria – Storie di Resistenza antifascista” nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale Baba Jaga, la sezione di Finale Ligure dell’ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e il progetto per la legalità della Provincia di Savona “Per questo mi chiamo Giovanni” con il contributo del Comune di Finale Ligure.

Sabato 25 gennaio sarà possibile partecipare agli approfondimenti “Memoria in cammino” dalle ore 16 alle ore 17:30, con letture a cura degli allievi di Baba Jaga tra le vie di Finalborgo, e “La Rosa Bianca”, spettacolo teatrale con Giuseppina Facco e Mirco Filidei, testo e regia di Maria Grazia Pavanello e assistente Roberta Firpo, alle ore 21. Per le scuole è possibile visitare su prenotazione la mostra e assistere allo spettacolo “La Rosa Bianca” tutte le mattine dal 14 al 24 gennaio.