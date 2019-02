Isabella e Mario Rivera raccontano “Rockerilla – 40 anni di cultura musicale”

Erano gli strani, scuri, speciali anni Settanta. C’erano il terrorismo e un clima da paura nelle strade delle grandi città, l’austerity e le domeniche a piedi, l’inflazione altissima, la lira in costante declino come l’industria tradizionale e il sistema scolastico. Ma c’erano comunque segnali forti di vita: incremento demografico, nuova legge sul divorzio, il Servizio Sanitario Nazionale ma soprattutto un fermento creativo straordinario da parte di scrittori, registi, designer, artisti. Un tempo di grandi idee e personaggi di qualità.

Cairo Montenotte non fu da meno. la seconda metà degli anni ’70 vide realizzarsi la congiunzione ideale di passioni, stimoli creativi e follia generazionale con la nascita in sequenza perfetta di tre progetti destinati a restare per sempre nella memoria collettiva e non solo: Radio Cairo 103, Rockerilla e “L’ora di Carlo”, il film di Roberto Strazzarino che, meglio di un’indagine sociologica raccontava nei particolari lo scorrere dei giorni in riva alla Bormida, le aspirazioni, i dubbi, le difficoltà, i controversi accavallamenti di pensieri di un gruppo di giovani, alle prese con una società in pericolo e in trasformazione, seppure osservata dai margini di una provincia lenta e inevitabilmente apatica.

La radio, il giornale e il film rappresentarono una trasfusione di vitalità straordinaria nel tessuto cittadino e crearono una base solidissima alla quale ancorarsi per affrontare gli sbattimenti di quei tempi, anche per gli anni a venire. Furono esperienze indimenticabili, in molti casi sovrapposte e coincidenti, con giovani che appartenevano a una e all’altra, facendo transitare in scioltezza entusiasmo e competenze dai microfoni alla macchina da scrivere, dai dischi in vinile alla macchina da presa, una mistura interessante di novità e sperimentazione, di fervore culturale e incoscienza totale.

Rockerilla è ancora lì, a distanza di 40 anni. È ancora quel giornale competentissimo che ti piace portarti dietro perché sei orgoglioso di esibirlo. Questione di originalità, di nicchia, di stile o forse anche di appartenenza alla storia di un territorio e una città.

Giovedì 28 febbraio alle 21 alla Sala De Mari l’incontro con Isabella e Mario Rivera servirà a scoprire il dietro le quinte della rivista di cultura musicale Rockerilla, l’evoluzione della lavorazione della rivista musicale Rockerilla dal ’78 ad oggi, dal reperimento dei materiali sonori alla prestampa, dal montaggio manuale delle pagine ai social, dal vinile allo streaming digitale. Le origini e gli aggiornamenti tecnologici ma soprattutto la contemporaneità di un magazine in attività da oltre quarant’anni.