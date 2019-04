Irene Schiavetta presenta i libri di musica “Mai troppo piano” e “Il Millione”

“Nutrimente”, la rassegna organizzata dal Comune di Cairo Montenotte, continua lunedì 8 aprile alle ore 20:30 presso la Sala De Mari del Palazzo di Città. Ospite Irene Schiavetta, pianista, insegnante e scrittrice, che presenterà due suoi libri di musica usciti nei mesi scorsi per la Dantone Edizioni e musica: “Mai troppo piano”, un testo di tecnica pianistica, e “Il Millione”, libro di solfeggio per principianti.

“Si tratta di due lavori molto diversi tra loro – racconta l’autrice – ‘Mai troppo piano’ è pensato per i pianisti ai loro primi anni di studio e intende proporre una tecnica alternativa da integrare con quella tradizionale per diminuire la fatica e facilitare il raggiungimento dei risultati. ‘Il Millione’ invece, è pensato per tutti gli strumentisti che vogliono imparare la lettura musicale in modo semplice, graduale e se possibile divertente ed è adatto a bande, cori, scuole di musica e per un’età che va dai 7 anni in sù”.

Irene Schiavetta, docente presso il Conservatorio di Cuneo, non nasconde un certo orgoglio per questi libri che vanno ad aggiungersi a quelli già pubblicati e adottati dai musicisti non solo italiani ma anche olandesi, inglesi, tedeschi. Sono numerosissimi ormai gli studenti che hanno compiuto i primi passi nel mondo della musica utilizzando i suoi volumi didattici ed è interessante ricordare che alcune delle loro testimonianze arricchiscono le pagine di “Mai troppo piano”, vividi ricordi di come si possa fare amicizia con le sette note in modo indolore.