“Io Vado… con le balene” – Un pomeriggio per giocare, costruire, sperimentare

Un pomeriggio per giocare, costruire, sperimentare… sul filo conduttore del Santuario dei Cetacei e della sua protezione. Per tutto il pomeriggio di sabato 18 maggio dalle 15 in piazza Cavour ospita due originali laboratori per giovani artisti e scienziati assieme alle originali sculture realizzate dalle scuole vadesi per il concorso “Io Vado… con le balene”.

Laboratori per bambini e non solo

Storie di mare luminose

Alle prese con fili e circuiti, costruisci un biglietto che si illumina davvero, ispirato al mare e alla sua protezione. Potrai portarlo a casa con te!

Scienza in piazza

Un laboratorio tutto a tema marino, dove cimentarti in esperimenti sull’acqua, osservazioni al microscopio e riconoscimento di insoliti campioni provenienti dal mare

Esposizione delle sculture realizzate dalle scuole primarie e dell’infanzia di Vado Ligure per il concorso “Io Vado… con le balene”. Balene, delfini e altri cetacei creati dalle classi con materiali di recupero saranno esposti in piazza per tutto il pomeriggio, ricordandoci quanto sia pericoloso l’inquinamento da plastica per il mare e i suoi abitanti. Alle 17:30 premiazione delle classi vincitrici del concorso.

L’evento è realizzato in sinergia con le animazioni della Giornata Mondiale del Gioco. L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure nell’ambito delle iniziative legate alla carta di partenariato “Pelagos” e per la promozione della raccolta differenziata a Vado Ligure. Con la collaborazione di SAT S.p.A.

“Io Vado… con le balene” conclude il progetto didattico ed informativo realizzato nelle scuole vadesi: i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia hanno infatti partecipato ad una serie di incontri, condotti dagli educatori del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua e da un rappresentante di SAT S.p. A., sul Santuario dei Cetacei, sulla sua bellezza ed importanza, sui rischi che l’inquinamento, soprattutto da plastica, rappresenta per loro e per il nostro mare e quindi sull’importanza di una corretta raccolta differenziata.

Dopo gli incontri i bambini, aiutati da insegnanti e genitori, si sono trasformati in scultori: ispirandosi ai numerosi artisti che creano le loro opere con i rifiuti trovati sulle spiagge, hanno creato una serie di grandi sculture che rappresentano gli “abitanti” del Santuario dei cetacei, utilizzando materiali di scarto e di recupero e in particolare materiali plastici. I loro lavori, esposti in piazza, partecipano ad un concorso che farà vincere alle classi autrici delle opere migliori buoni acquisto in materiale scolastico.

In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata.

Info: Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua 3278818713 / 3666221213