“Io e la mia famiglia” – Laboratorio teatrale con Elena Gigliotti

Il Barone Rampante conclude in bellezza il mese di agosto con il laboratorio di recitazione teatrale “Io e la mia famiglia” a cura dell’attrice e regista Elena Gigliotti, rivolto a persone dagli 8 anni in sù che hanno forte desiderio di indagare il tema proposto dal laboratorio: la famiglia.

Dedicato a… la casa, la nonna, la radio, i regali restituiti dal fidanzato, le candeline, il militare, i libri della terza media, i letti a castello rossi, Sanremo, il pigiama, la pasta al forno, a noi da bambini, a noi da grandi, a chi ha famiglia, a chi ne ha più di una e a chi non ne ha.

Elena Gigliotti si diploma presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 2009. Come interprete è stata diretta da Giancarlo Sepe, Irina Brook e Valerio Binasco (Il mercante di Venezia, Il bugiardo, La Lezione, La cucina, Don Giovanni, Arlecchino servitore di due padroni, questi ultimi prodotti dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale). Dal 2009 è parte costituente di nO (Dance first. Think later.).

La sua carriera registica inizia nel 2012 con Senza Croce; nel 2013 è regista e interprete di Ciaulatothemoon, progetto vincitore alle selezioni del Napoli Fringe Festival; seguono Sangue matto, Trenofermo a-Katzelmacher dove è co-regista, coreografa e interprete (progetto vincitore di Segnalazione Speciale al Premio Scenario), LapènLapèn, Città Inferno (Menzione Speciale al Premio Scintille 2015), Ferdinando (Menzione Speciale al Premio Giovani Realtà del Teatro indetto dalla Scuola Nico Pepe). È stata selezionata per “L’École des maitres” diretta da Transquinquennal, collettivo belga di registi, autori, drammaturghi e direttori artistici.

Costo: 90 €. Orari pomeridiani e serali