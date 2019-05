“Invasioni Digitali” – Visita guidata al Forte San Giovanni

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con le “Invasioni Digitali” in Liguria, invasioni pacifiche di appassionati della cultura capaci di trasformare l’esperienza di visita in un racconto, armati sì ma solo di smartphone e tablet e pronti a fotografare, twittare e condividere.

Per il secondo anno il Forte San Giovanni a Finalborgo si prepara ad accogliere gli “invasori digitali” in tre incontri organizzati dall’Associazione Culturale Centro Storico del Finale in collaborazione con il Polo Museale della Liguria e il Comune di Finale Ligure per scoprire e raccontare l’antica fortificazione che sovrasta la cittadina ligure, uno dei Borghi più Belli d’Italia: domenica 26 maggio alle ore 15:30, 21 luglio e 22 settembre alle ore 16:30.

L’Associazione Centro Storico del Finale, già impegnata in altre attività per la salvaguardia del patrimonio storico culturale, è pronta a condurre i visitatori tra le mura del borgo medievale e lungo la storica strada Beretta per giungere al Forte San Giovanni. “Condividiamo il Manifesto dell’Associazione Invasioni Digitali perché promuove una concezione aperta e accogliente della cultura – spiegano Luigi Cipriani e Lucia Muscari Tamaioli, ‘capi invasori’ per l’occasione – Con la nostra associazione desideriamo condividere il fascino della storia e della cultura finalesi contribuendo così al racconto condiviso delle nostre risorse e tradizioni”.

L’invasione è realizzata in collaborazione con il Polo Museale della Liguria (MiBAC), che ha fortemente desiderato la riapertura del Forte San Giovanni e nel primo anno ha aderito con entusiasmo alle “Invasioni Digitali”. “Rinnoviamo la partecipazione – dichiara Rossella Scunza del Polo Museale della Liguria e direttrice del Forte – dare nuova vita ai beni culturali significa anche accogliere i nuovi visitatori, ‘invasori digitali’, capaci di fruire il patrimonio con nuove forme di comunicazione”.

“Da quest’anno è possibile replicare gli appuntamenti con gli ‘invasori’ – spiega l’Ambassador per la Liguria Angela Tanania – Le ‘Invasioni Digitali’ si rinnovano nell’arco dell’intero anno, offrendo diverse occasioni per promuovere i luoghi della cultura”.

Condividi la tua invasione con i tag ufficiali #invasionifortesangiovanni #IDcentrostoricodelfinale #invasionidigitali #IDtravel