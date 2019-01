“Interferenze” – L’Accademia Ligustica di Belle Arti espone ad Albissola

Tre esposizioni interconnesse nate dalla collaborazione tra l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, il Comune di Albissola Marina, il Circolo degli Artisti, la Casa Museo Asger Jorn e il MuDA Museo Diffuso Albisola.

La presenza di una radicata tradizione artistica nel territorio dell’albisolese, soprattutto per la ceramica, non ha impedito nei decenni passati positive intersezioni e interscambi che hanno visto convergere in quei luoghi personalità di grande rilievo legate alle avanguardie e alla ricerca artistica nel contemporaneo: da Marinetti a Depero, da Jorn a Elde, da Matta a Lam, da Fontana a Manzoni.

“Interferenze” si propone come un terreno di sperimentazione in cui i giovani artisti, allievi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, si confrontano con gli spazi offerti dal Circolo degli Artisti e dal Comune di Albisola con l’intento di mostrare alla città e al territorio la loro ricerca che si svolge attualmente all’interno dell’accademia.

CIRCOLO DEGLI ARTISTI

vicolo Pozzo Garitta 32

12 – 27 gennaio

opening sabato 12 gennaio ore 17

da martedì a domenica 16 – 19 | lunedì chiuso

MUDA CENTRO ESPOSIZIONI – BIBLIOTECA

via dell’Oratorio 2

26 gennaio – 2 marzo

opening sabato 26 gennaio ore 17

tutti i giorni, inclusi festivi, 10 – 12 e 16 – 18

venerdì 10 – 12

sabato 16 – 18

CASA MUSEO ASGER JORN

via Gabriele D’Annunzio 6

2 – 24 marzo

opening sabato 2 marzo ore 17

martedì 9 – 12

giovedì 15 – 17

sabato e domenica 11 – 13 e 14 – 17