Installazioni d’Arte “Vado a Maglia”

Da giugno a settembre a Vado Ligure è possibile ammirare le installazioni della performance d’arte “Vado a Maglia”.

Villa Groppallo, la passeggiata a mare (via Petrarca), il parco giochi Robinson, piazza Cavour, i giardini a mare (corso Colombo), il ponte pedonale (via Petrarca), via Gramsci, via Cadorna (piazza), via Piave, la residenza protetta Vada Sabatia (via Italia 19) e i giardini Marinai d’Italia (Porto Vado) sono le zone in cui sono stati addobbati gli alberi.