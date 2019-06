“Insieme si può” con lo spettacolo di danza inclusiva “Una Sera a Broadway”

Sabato 29 giugno alle ore 20:30 in piazza del Brandale a Savona andrà in scena lo spettacolo di danza inclusiva “Una Sera a Broadway”. L’evento nasce dalla collaborazione dell’Associazione Seconda Stella a Destra e dell’asd Semplicemente Danza, che, supportate dal Patto di Sussidiarietà 2018 – 2019 della Regione Liguria, hanno lavorato per diversi mesi con professionisti della danza, della musica e del movimento con persone affette da disabilità motoria, sensoriale e intellettiva.

Entrando a far parte di un gruppo di lavoro con normodotati queste persone sono state coinvolte nella preparazione di un musical da rappresentare in pubblico durante lo spettacolo “Una Sera a Broadway”. Il progetto ha come finalità principale quella dell’inclusione attraverso il movimento accessibile a tutti che non isola nessuno e permette a chiunque di sviluppare la propria creatività senza preclusioni di età, esperienza, condizione fisica o mentale, appartenenza etnica o culturale.

Si tratta di una pratica espressivo corporea ad alta valenza educativa e formativa, che ha alla base della sua filosofia un pensiero guida molto semplice: tutte le persone possono esprimersi attraverso la danza e la musica, ovvero il proprio corpo, qualsiasi esso sia. Durante il percorso si sono unite l’Associazione Eunike e l’Accademia Musicale del Finale, rendendo ancora più completa e armoniosa la manifestazione.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Savona, il CONI e il CIP per il supporto e invitano tutti ad assistere a questo meraviglioso evento.