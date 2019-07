“Innocenti Evasioni” – Lucio Battisti Tribute Band al Marina Summer Fest

L’ultimo appuntamento con Marina Summer Fest è per sabato 3 agosto alle ore 21:30 con la Lucio Battisti Tribute Band e “Innocenti Evasioni”, una serata dedicata a due grandi nomi della musica italiana con ritmi e atmosfere che raccontano anni magici per la musica italiana. Dagli esordi al “Cantagiro” fino agli ultimi anni in cui non sono mancate le influenze disco e funky, ripercorrendo le tappe più significative della collaborazione tra Mogol e Battisti. Musica e canzoni indimenticabili ma anche aneddoti e curiosità che trasporteranno il pubblico nelle atmosfere degli anni ’70 attraverso tanti ricordi in parte condivisi.

Un concerto che ha anche un particolare sapore di estate: chi non ha trascorso serate con gli amici a cantare i più noti successi del grande Lucio, sulla spiaggia, magari più di qualche anno fa? Leandro Ghetti, cantante e frontman del gruppo, si alterna tra chitarra acustica, pianoforte ed organo, riuscendo ad emozionare il pubblico dei fan più appassionati, anche grazie ad una grande somiglianza con Lucio.

Sotto le stelle di Varazze sarà certamente facile ricreare quella fantastica atmosfera; l’invito è a raggiungere il porto con un po’ di anticipo rispetto all’orario di inizio del concerto per godersi una piacevole passeggiata in banchina e, perché no, gustare un aperitivo o la cena in uno dei tanti locali e ristoranti del Marina

Il progetto “Innocenti Evasioni” è attivo dal 2003 con numerosi concerti in Italia e all’estero. Fino ad oggi la band ha suonato in più di 500 concerti esibendosi di fronte ad un pubblico di oltre 350 mila persone. Ha aperto concerti della Formula 3 di Alberto Radius (l’unico gruppo ad aver accompagnato Lucio Battisti dal vivo), di Anna Oxa, degli Audio 2, di Donatella Rettore e tanti altri.

La band è stata chiamata a rappresentare Lucio Battisti nel programma “Estate in Diretta” (Rai 1), a “Il più grande italiano di tutti i tempi” (Rai 2) con Francesco Facchinetti e nelle trasmissioni televisive condotte da Maurizio Costanzo, ottenendo negli anni entusiastiche recensioni da quotidiani, magazine e reti televisive nazionali.