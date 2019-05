“Indovina chi sono io” – Il Club Teatro Celesia in scena al Sacco

Venerdì 24 maggio alle ore 21 la Compagnia Club Teatro Celesia porta in scena lo spettacolo “Indovina chi sono io” di Bruna Taraddei. È imbarazzante e doloroso scoprire in età adulta l’identità del proprio padre ma ancor più sconvolgente è per il padre trovarsi davanti un figlio che non gli somiglia affatto, soprattutto riguardo al colore della pelle.

Una situazione del genere irrompe come un terremoto nell’esistenza di entrambi e di conseguenza crea scompiglio e confusione nei congiunti: la moglie e la figlia di Carlo, gli amici di Alan, compagni di Università che partecipano, loro malgrado alle tensioni che tale rivelazione provoca. Il finale scontato ma sofferto conclude una rappresentazione volta a suscitare tante emozioni e sentimenti, forse anche degli interrogativi: se capitasse a voi?

La compagnia nasce nel 2003 da un gruppo di maturi amanti della recitazione nell’ambito dell’Unisabazia di Vado Ligure. Li guida sul palcoscenico la docente Bruna Taraddei che scrive per loro tutte le commedie inedite da rappresentare in dialetto ligure e in lingua, oltreché riduzioni dai grandi della produzione teatrale, come Goldoni, Molière, Shakespeare. Il gruppo, che prende il nome dalla vallata del torrente Segno, cresce per l’impegno tra difficoltà e problemi comuni a tutte le compagnie amatoriali. Grazie agli più coinvolti e determinati si raggiungono mete inaspettate come la partecipazione alle rassegne e iniziative promosse sul territorio: vedi le rassegne del Teatro Govi di Genova Bolzaneto (2009-10-12-13-14-15) a quella dell’entroterra ligure promossa dalla Provincia di Savona (2010-2011).

Nel 2012 si fa promotrice con il Teatro Nuovo Valleggia e il patrocinio dei Comuni di Vado Ligure e Quiliano di un’importante iniziativa, la rassegna “Scuole in scena”, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani alla partecipazione, in prima persona. Nel 2014, per la ricorrenza del Decennale, il Club Teatro Celesia ripropone le commedie della sua tradizione dialettale ma anche le nuove inedite.

Nel 2017 l’iniziativa di FITA Liguria ”Incontriamoci a Teatro” organizzata in collaborazione con l’Auditorium Emiliani a Genova Nervi offre un’ennesima occasione di crescita artistica. La compagnia, che prova e agisce nel Teatro Nuovo di Valleggia, comprende al suo interno una scuola di recitazione per bambini e ragazzi, Celesia Junior, che collabora alle manifestazioni degli enti locali (vedi il Carnevale, spettacoli per anziani e disabili, per società di mutuo soccorso).

Negli ultimi due anni (2016-2017-18) il Club Teatro Celesia partecipa attivamente al progetto di alfabetizzazione dei migranti con la Fondazione Ancora Onlus, coinvolgendo i giovani di varie etnie in spettacoli volti ad esprimere tradizioni e usi per uno scambio utile alla loro piena integrazione. L’esperienza teatrale, come emerge dalla storia della compagnia, ha risvolti artistici, culturali e umanitari e colora gli animi di coloro che ne fanno parte di un arcobaleno di emozioni così coinvolgenti da renderle uniche e indimenticabili.