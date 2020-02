Incontro sullo Yoga di coppia in gravidanza

Un’occasione per vedere la gravidanza come una possibilità di crescita come coppia, futuri genitori e famiglia. Due ore in cui si praticherà yoga ma non solo: si impareranno tecniche di respirazione di analgesia naturale e tanto altro. Due ore pensate per sviluppare una comunicazione e una complicità profonda utili in gravidanza, durante il parto e nel postparto.

Dedicheremo attenzione particolare anche al ruolo del padre, molto spesso dimenticato in questo viaggio ricco di cambiamenti e trasformazioni. Perché quando nasce un bambino contemporaneamente rinasce sempre anche una madre, un padre e una coppia.

Guiderà l’incontro Giorgia Bassano, insegnante yoga certificata e specializzata in yoga prenatal. La prenotazione è obbligatoria tramite e-mail o messaggio Whatsapp.