Sabato 30 marzo alle ore 17:30 all’Accademia Bormioli in via Buffa 15 la savonese Elisabetta Manfredi della Bottega della Solidarietà animerà un incontro sul tema del commercio iniquo e sul commercio equosolidale per un’economia sostenibile e una maggior giustizia nel mondo.

L’ingresso è libero. Alla relazione seguirà il dibattito aperto.

Le Salette di via Buffa sono aperte tutti i sabati dalle ore 17 alle 19.