Incontro su “Nefertiti e il culto solare dell’antico Egitto”

Lo studio e l’analisi della millenaria storia egiziana delineano una società e una cultura caratterizzata da un forte sentimento religioso e una particolare attenzione a tutto ciò che concerne la vita nell’aldilà. Troviamo testimonianza di ciò nell’arte in tutte le sue forme, così come nei simboli e nei miti attraverso i quali i misteri di Iside e Osiride per millenni vennero tramandati.

Negli antichi templi in cui tali misteri venivano vissuti e custoditi fu la donna stessa a svolgere un ruolo di particolare importanza. In alcuni momenti furono proprio donne a ricoprire la massima carica ed essere da guida per il Paese.

Tra esse merita attenzione Nefertiti, regina della XVIII dinastia, moglie del rivoluzionario faraone Akhenaton. Chi fu Nefertiti? Cosa fece? Cosa distinse questa donna? Lo scopriremo insieme sabato 11 gennaio alle ore 17:30 presso la sede dell’Associazione Archeosofica, in corso Tardy e Benech 41-43R, a Savona.