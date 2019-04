Incontro “Riprendiamoci l’ambiente: capire i cambiamenti climatici”

La sezione savonese della Fidapa BPW Italy affronta i complessi e delicati temi dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale, recentemente al centro dell’attenzione pubblica anche con pacifiche manifestazioni di piazza, con il motto “Riprendiamoci l’ambiente”, che dà il nome ad una serie di incontri dedicati. Si tratta di un percorso organizzato in due incontri: il primo in forma più congressuale con lo scopo di mettere le basi e approfondire le tematiche, il secondo sarà una tavola rotonda, una chiacchierata che coinvolgerà alcuni ospiti d’eccezione e con la possibilità da parte del pubblico di interagire.

Il primo incontro si terrà venerdì 12 aprile alle ore 18 presso la Sala Cappa della Città dei Papi e avrà per titolo “Riprendiamoci l’ambiente: capire i cambiamenti climatici”: nel convegno interverranno l’ingegnere meccanico Emanuela Bussino, l’economista dell’ambiente Giovanni Molinari e l’esperto di ambiente Roberto Minerdo.

“Sulle linee del tema nazionale la nostra associazione si rivolge all’ambiente con la consapevolezza della complessità e della cura che la trattazione di un tema di questo genere richiede – dichiara la vicepresidente Maria Berlanzoli – Proprio con questo spirito iniziamo con un primo incontro con lo scopo di capire e conoscere alcuni aspetti critici sul tema”.

“Abbiamo affidato la trattazione, tra gli altri, alla giovane Emanuela Bussino: la sua storia si incrocia con quella della nostra sezione circa due anni fa, quando è stata selezionata per una nostra borsa di studio volta a sostenere giovani donne che vogliono inserirsi in ambiti professionali tradizionalmente maschili – prosegue Berlanzoli – Nel corso degli anni, seguendola nei suoi percorsi formativi, in concerto con il Tema Nazionale (La creatività femminile, la cultura dell’innovazione, motori di diverso sviluppo socio- economico: obiettivi e progetti), abbiamo spostato la nostra attenzione sui temi legati al rispetto degli ecosistemi”.

“Riprendiamoci l’ambiente: capire i cambiamenti climatici” avrà un seguito il 18 maggio con un incontro il cui programma avrà un respiro interregionale. “Il tema è indubbiamente sentito e come tale necessita chiarimenti e di essere affrontato con interlocutori di settore di alta caratura – conclude Maria Berlanzoli – Nei due appuntamenti abbiamo invitato professionisti che sapranno sicuramente stimolare le riflessioni della platea. Il distretto Nord ovest di Fidapa Bpw Italy ha guardato fin da subito con interesse al progetto, tanto che il convegno in agenda il 18 maggio sarà un incontro distrettuale”.