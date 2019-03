Incontro “Parole e note, dai voce alle sue parole”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna venerdì 8 marzo alle ore 17:30 a Varazze presso la Libreria Tra le Righe, in via Colombo 11, sul lungomare di ponente, l’Assessorato alla Cultura del Comune organizza l’incontro tematico “Parole e note, dai voce alle sue parole”.

“Dai voce alle parole scritte da donne: porta i versi di scrittrici o poetesse che apprezzi e condividili con noi leggendoli”, è l’invito dell’Assessorato. È prevista la partecipazione di Elvira Todeschi, che curerà la lettura di brani e poesie inerenti il tema della giornata, e del musicista Edoardo Chiesa, con canzoni scelte dal suo repertorio musicale.