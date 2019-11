Sabato 9 novembre alle ore 16 nella Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, a Savona le sezioni savonesi di UNICEF, Centro Italiano Femminile e Libera, unitamente agli Amici del San Giacomo, promuovono l’incontro “Le mafie in Liguria – La figura femminile e il ‘fascino’ del boss nel fenomeno mafioso” con il patrocinio della Diocesi, del Comune di Savona e di CSV Polis.

Interverranno Veronica Cocumazzo, presidente provinciale UNICEF e CIF, su “Il fascino del boss tra i nostri ragazzi”, l’avvocato Tecla Trotta, presidente CIF Comunale di Finale Ligure, sul tema “Generare una cittadinanza responsabile è possibile”, Michele Salvatore, presidente dell’associazione Amici del San Giacomo, su “Finanza sociale, politiche di sostegno, beni comuni, dismessi e confiscati, strumenti di sviluppo degli Ets”.

Relazioneranno infine Luca Losio del Presidio “Nino Agostino e Ida Castelluccio” del Ponente Savonese e Andrea Palermo, referente provinciale di Libera, su “Il fenomeno mafioso in Liguria – Facciamo il punto”.