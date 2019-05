Incontro “Le chiavi della trasmutazione alchemica”

Gli alchimisti hanno dato un grosso contributo alla chimica moderna, scoprendo nei loro laboratori sostanze che ancora oggi utilizziamo. Ci hanno lasciato un “manuale operativo” che spiega come ottenere il prezioso oro che l’uomo da sempre cerca di conquistare.

Scopriremo il simbolismo sotto cui si cela la materia con cui si opera e gli strumenti che vengono adoperati in un incontro che esporrà le basi del lavoro alchemico, alla ricerca di un oro che non si può toccare e con qualche spunto per chi voglia cimentarsi nell’eroica impresa…