Sabato 30 novembre alle ore 18:30 alla Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Leginese” – Circolo Milleluci la sezione provinciale di Articolo Uno organizza l’incontro “Lavoro, infrastrutture e ambiente. Le proposte del centrosinistra”.

Il dibattito assume in questi giorni drammatici per la nostra regione una grande importanza: coniugare il bisogno di infrastrutture capaci di sostenere il mondo del lavoro e compatibili con le esigenze ambientali deve essere la sfida del nuovo polo progressista, che a partire dalle elezioni regionali deve scendere in campo per tornare a vincere prima in Liguria e poi a Savona.

Parteciperanno Fausto Dabove della Cgil, il consigliere comunale Jan Casella, il consigliere regionale del Partito Democratico Mauro Righello e Claudio Montaldo di Articolo Uno Genova. Modera Simone Anselmo, coordinatore provinciale di Articolo Uno Savona, e conclude Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno.