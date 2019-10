Incontro “La referenza persona-animale nell’ambito formativo didattico”

Legami davvero speciali al Centro di Formazione Professionale Turistico Alberghiero Agricolo Isforcoop di Varazze – “Animal Friendly” School (Ministro del Turismo), in cui ormai da diversi anni simpatici formatori a quattro zampe accompagnano gli alunni in un percorso di crescita.

Grazie alla sensibilità del coordinatore scolastico Maurizio Roggerone anche per quest’anno formativo, nell’ottica di migliorare la qualità della vita a scuola, è stato scelto di attivare attività che prevedono la collaborazione del cane come importante referente educativo capace di creare stimoli, aumentare l’autostima, migliorare la capacità di comunicazione e relazione, aumentare vissuti ed esperienze positive ma anche ad acquisire regole e comportamenti adattivi.

A questo proposito il centro Isforcoop organizza nella sede scolastica di via Bonfante a Varazze, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Il Grigio Team, il Coordinamento Ligure per gli Interventi Assistiti con gli Animali (CLIAA) e, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Bioetica, la conferenza “La referenza persona – animale nell’ambito formativo didattico”.

Il programma prevede i seguenti relatori: Angelo Ferrari, direttore generale Istituto zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Maurizio Roggerone, coordinatore Isforcoop Varazze; Alessandro Bozzano, sindaco di Varazze; Mauro Righello, componente II Commissione Salute e Sicurezza sociale Regione Liguria; professor Franco Manti, docente di Etica sociale ed Etica della comunicazione Università di Genova; Annalisa Di Mauro, assegnista di ricerca DAFIST Università di Genova; Alessandro Marangi, pedagogista e formatore specializzato nel settore della disabilità.

Testimonianza del lavoro svolto dai docenti dell’Istituto Comprensivo Savona 1. Interverrà Monica Campana, tutor e docente del Centro di Formazione Professionale Isforcoop Varazze. La conferenza sarà trasmessa in diretta a cura di Andrea Piattino sul sito web www.radioarenzano.net. Al termine verrà offerto ai partecipanti un buffet preparato dagli alunni.