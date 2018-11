Il Gruppo Famiglie della Parrocchia San Paolo promuove venerdì 23 novembre alle ore 20:45 nei locali in via Giuseppe Giusti 2 a Savona “Io speriamo che me la cavo – Noi, la nostra fede, i nostri figli”, incontro con i coniugi Nicoletta Musso e Davide Oreglia.

Lei è mediatrice familiare, consulente coniugale e in Sessuologia, lui invece ha conseguito il master in Scienze del matrimonio e della famiglia.