Incontro “Incidenti domestici e SIDS: come fare prevenzione”

Sono sempre di più i casi di incidenti domestici, più o meno gravi, che coinvolgono neonati, lattanti e bambini. Piccole disattenzioni o mancata prevenzione possono mettere in serio pericolo i nostri bambini, fisiologicamente portati per l’esplorazione e privi del senso del pericolo, se troppo piccoli per possederlo.

Per questo è molto importante capire come tenere in sicurezza i nostri bambini anche per quanto riguarda il rischio SIDS. L’ostetrica Grazia Agostino in collaborazione con la Farmacia di Legino organizza un incontro sulla prevenzione di tali incidenti.

Se volete capire come individuare potenziali pericoli e aiutare il vostro bambino a vivere in sicurezza venite sabato 28 settembre alle ore 15 alla Farmacia di Legino in via Stalingrado 68R a Savona. I posti sono limitati per garantire a tutti i partecipanti tempo e attenzione a sufficienza.