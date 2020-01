Giovedì 12 marzo alle ore 16:30 alla Fornace Alba Docilia, in via Stefano Grosso, nel centro storico di Albissola Marina il gruppo Inuetta, che opera all’interno della Fornace da quasi tre anni, leggerà una raccolta di testi da esso composti per l’incontro “Il Santuario della Madonna di Misericordia – Ricordi e poesie”.

L’incontro approfondirà un tema che negli spazi della Fornace tiene banco con la mostra “Madonna di Misericordia”, molto visitata a apprezzata, che propone opere in ceramica antiche e recenti, fornite da due collezionisti e da alcuni artisti locali.

Alcune statue esposte in Fornace risalgono come ispirazione addirittura al Medioevo, quando la Madonna di Misericordia era venerata come protettrice degli afflitti e che ancora oggi in diverse parti d’Italia dà il nome al volontariato legato alla pubbliche assistenze.