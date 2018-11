Incontro “Il marketing ai tempi della rivoluzione digitale”

Si intitola “Distinguersi per non estinguersi – Il marketing ai tempi della rivoluzione digitale” l’incontro in programma sabato 1 dicembre alle 16 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano. A condurre l’incontro sarà Silvina Dell’Isola, digital marketing strategist e docente presso l’Università degli Studi di Genova. La conferenza è organizzata dall’Unitre di Loano e gode del patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano.

L’onda della rivoluzione digitale arriva comunque e dovunque. Ciascuno può scegliere se cavalcarla o stare a guardare. Cosa significa far conoscere la propria attività professionale o imprenditoriale ai tempi della rivoluzione digitale e quali sono gli ingredienti essenziali per un business di successo alla luce del nuovo paradigma del lavoro in cui stiamo vivendo? L’incontro si snoda su questi fili conduttori e fornisce consigli pratici per strutturare una strategia che consenta a ciascuno di fare la differenza, mostrare i propri talenti e rendere la propria proposta di valore unica.

Il convegno verterà anche sulle strategie di comunicazione attuali: cos’è cambiato nel nuovo paradigma del lavoro; come raggiungere l’attenzione ed interagire con coloro che stanno cercando i tuoi prodotti; come trasformare la tua attività in un marchio conosciuto e di valore puntando sul canale digitale. Inoltre, verranno analizzati gli strumenti e le possibilità del web marketing: quali sono; come usare in modo efficace sito, blog e social network per trovare nuovi clienti e fidelizzarli, senza commettere errori; come capire le esigenze del mercato e sviluppare nuovi prodotti e servizi in linea con tali esigenze.

Silvina Dell’Isola è nata in Argentina ma cresciuta in Italia. È innamorata di WordPress, del branding e del business online e aiuta professionisti e piccoli imprenditori con grandi sogni a raccontare sul web quello che li rende unici, rilevanti e affidabili, attraverso la loro piattaforma di comunicazione principale.