Incontro “I senza memoria – La memoria individuale e collettiva in Italia”

Nell’ambito delle celebrazioni per i cent’anni dalla nascita di Nuto Revelli l’omonima fondazione di Torino organizza mercoledì 13 novembre alle ore 18 alla Libreria Ubik di Savona l’incontro “I senza memoria. La memoria individuale e collettiva ieri e oggi in Italia” dal fascismo ad oggi.

La discussione verterà intorno al libro di Geraldine Swarz, a cura della Fondazione “Nuto Revelli” di Torino e dell’associazione culturale La Via delle Arti. Partecipano la direttrice della fondazione Beatrice Verri e la storica Flavia Cellerino. Introduce Renata Barberis.

Il libro affronta temi sulla memoria individuale e collettiva affini a quelli a lungo analizzati da Nuto Revelli. Germania, Italia, Austria, Francia sono i Paesi in cui la rielaborazione critica delle responsabilità su fascismo e nazismo, fino agli anni ’60, è stata carente e in cui hanno avuto la meglio i “senza memoria”. Non a caso – è la tesi centrale e attualissima del libro – costoro stati sono tra i primi ad apparire oggi particolarmente esposti al populismo e al sovranismo, a tollerare e fomentare il razzismo e propugnare una concezione antidemocratica della vita politica.

La “mancanza di memoria” è evidente nelle strategie politiche della Germania nel dopoguerra, dove in molti ambiti della vita pubblica si tollerò la presenza di importanti personaggi del regime hitleriano. Ma l’analisi riguarda anche l’Italia, dove per decenni c’è stato in Parlamento il Movimento Sociale Italiano, l’Austria, sempre ben attenta a negare l’entusiasmo con cui Hitler e le sue truppe vennero accolti il giorno dell’annessione, o la Francia, in cui il governo di Vichy dava la caccia agli ebrei.