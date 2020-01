Incontro “I ragazzi di Hitler: essere giovani al tempo del totalitarismo”

Nell’ambito delle numerose iniziative promosse in occasione del Giorno della Memoria, in collaborazione con la Sezione ANPI “Berto Ghigliotto” e con il patrocinio del Comune di Varazze venerdì 17 gennaio alle ore 17 nella Sala Consiliare del Municipio, in viale Nazioni Unite, la locale sezione dei Soci COOP Liguria propone l’incontro pubblico “I ragazzi di Hitler: essere giovani al tempo del totalitarismo” per ricordare le vittime della Shoah.

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale interverrà il presidente della Sezione ANPI di Varazze Maurizio Gualdi, che ricorda con le parole di Liliana Segre l’importanza di commemorare questa data: “La memoria è un prezioso vaccino contro l’indifferenza”. Il consigliere d’amministrazione di COOP Liguria Antonio Pietropaolo spiegherà l’impegno della cooperativa in campo sociale e culturale nel costante rispetto dei valori della tolleranza e solidarietà.

L’esperto di comunicazione Alessandro Chiabra proporrà una riflessione sul potere e sulla propaganda messa in atto nella Germania nazista per forgiare le menti dei più giovani, dai testi scolastici alle riviste per ragazzi, dai giocattoli alle attività ricreative, utilizzati come strumenti per generare odio e instillare ideali distorti nelle menti di un’intera generazione.