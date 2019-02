Incontro “Donne, diritti e commercio equo e solidale”

All’interno della quinta rassegna del GAS Gruppo Acquisto Solidale di Savona dal titolo “Economia, ambiente, società, stili di vita” la cooperativa sociale Bottega della Solidarietà organizza un incontro per parlare del ruolo della donna all’interno dei progetti del commercio equo e solidale sia nel Sud del mondo sia in Italia.

Con l’approssimarsi dell’8 marzo il filo conduttore della serata sarà il racconto di esperienze che valorizzano il ruolo della donna nella creazione di processi economici e imprenditoriali virtuosi e sostenibili per se stesse, per la propria famiglia e la comunità di appartenenza. Il commercio equo da sempre vuole evidenziare, attraverso esperienze concrete, che le donne del Sud del mondo, spesso erroneamente identificate con stereotipi sminuenti, se hanno garantiti i diritti fondamentali sono la forza motrice di uno sviluppo sostenibile sociale ed economico fondamentale per il loro Paese.

Sara De Rosa, membro del Comitato Progetti di Altromercato (il consorzio nazionale a cui appartiene la Bottega della Solidarietà di Savona), racconterà storie di donne che grazie al loro lavoro, alla capacità imprenditoriale, la solidarietà e la tutela dei diritti restituita dal commercio equo e solidale hanno rovesciato le regole di un mercato e di una società che vorrebbe confinarle sempre ai margini.

Micol Arena, system manager di Equo Garantito, il sistema di garanzia e certificazione del commercio equo italiano, presenterà come funziona il meccanismo di certificazione ed una nuova ricerca sulla presenza femminile nelle botteghe equosolidali italiane.