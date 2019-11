Incontro “Diamoci un taglio? Il Parlamento italiano fra Costituzione e falsi miti”

La sezione di Finale Ligure dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in collaborazione con la Libreria Cento Fiori di Finalmarina, è lieta di invitarvi venerdì 15 novembre alle ore 17:30 all’incontro “Diamoci un taglio? Il Parlamento italiano fra Costituzione, falsi miti e cambiamenti della società”.

Il pomeriggio in libreria servirà a scoprire e approfondire il ruolo fondamentale dell’organo legislativo nella democrazia italiana. Interverranno Maria Gabriella Branca, avvocatessa referente del Coordinamento Democrazia Costituzionale della Provincia di Savona, e Stefano Pezzini, giornalista e presidente dell’Associazione Fischia il Vento.

L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere le attività svolte dall’ANPI in particolare sul territorio finalese e sarà trasmesso in diretta con Radio ANPI.