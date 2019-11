Incontro del Comitato per il Gemellaggio Loano – Francheville

Sabato 30 novembre dalle ore 19:30 presso la Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal si terrà il consueto incontro mensile organizzato dal Comitato per il Gemellaggio Loano – Francheville, organizzato con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune e aperto a soci, amici, simpatizzanti e semplici curiosi che vogliano conoscere più da vicino le molteplici attività del gruppo.

Gli incontri sono gestiti dagli stessi gemellati e da amici e simpatizzanti. Ognuno contribuisce portando una propria specialità culinaria (dolce o salata che sia) oppure una bottiglia di buon vino e tutto viene condiviso fra i partecipanti per una serata in allegria. L’appuntamento si ripropone ogni mese e vuole essere un momento conviviale aperto a soci e non soci per ritrovarsi, socializzare e conoscere meglio le iniziative del comitato.

Costituitosi nel 1997 per favorire gli scambi tra le due località, gemellatesi proprio in quell’anno, nel corso del tempo il comitato ha avviato una serie di progetti volti a favorire e diffondere la conoscenza della storia e della cultura francese sul nostro territorio, anche in momenti differenti rispetto alle visite e alle giornate di scambio che si tengono annualmente.

Parallelamente i soci hanno ampliato il raggio delle loro attività organizzando corsi, laboratori e momenti di incontro con l’intera comunità, aperti ai soci e a tutti i loanesi: lezioni di francese con proiezione di film in lingua originale, la corale Gli Scalcinati Cantanti e la compagnia teatrale Gli Scalcinati Teatranti.