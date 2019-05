Giovedì 16 maggio alle ore 18 alla Libreria Ubik si terrà l’incontro “Da matti a cittadini. Slavich, Basaglia e il progressivo smontaggio dell’istituzione manicomiale” con la presentazione del libro di Antonio Slavich “All’ombra dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961”. Partecipano lo psichiatra Natale Calderaro e la giornalista Donata Bonometti. Introduce Renata Barberis.

Nel marzo 1962 il giovane Antonio Slavich entra in servizio presso l’Ospedale psichiatrico di Gorizia, ultimo avamposto italiano prima della Cortina di Ferro. Lo ha chiamato il neodirettore Franco Basaglia, che in un ambiente nettamente ostile e in un mondo di sofferenza, violenza e annientamento, ha voluto a fianco a sé il suo unico allievo.

Inizia così la narrazione di quei primi mesi e anni in cui prende avvio il lento e progressivo smontaggio dell’istituzione dei manicomi. Slavich ripercorre passo dopo passo le piccole conquiste quotidiane, i tentativi di scardinare le logiche manicomiali, il procedere per prove ed errori. In quel deserto immobile e squallido, con la sua violenza neppure tanto dissimulata, ogni gesto irrituale, ogni piccola azione che scalfisce un po’ la superficie sembra già una riforma.

È il momento in cui si aprono le porte, e gli internati sono “costretti” a una nascente cittadinanza, invitati a esprimere il loro parere, il loro assenso, il loro rifiuto. L'”assemblea goriziana” diventa il cuore e l’anima di un movimento destinato a sconvolgere il mondo.