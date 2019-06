Incontro con l’autore: Stefano Conti alla Mondadori di Varazze

Venerdì 28 giugno dalle 10, Stefano Conti sarà ospite della libreria Mondadori Bookstore per incontrare i lettori e firmare le copie dei suoi libri.

IULIANE VIVAS

Dal Portogallo alla Turchia, dalla Germania alla Romania, dal Marocco all’Italia, un viaggio alla scoperta di una delle figure più discusse e misteriose dell’antichità: Flavio Claudio Giuliano. Le epigrafi innalzate in tutti gli angoli dell’impero forniscono nuovi spunti di ricerca su colui che è stato definito “Apostata” e insieme “santo pagano”, suscitando, nella sua epoca e in quelle successive, critiche infamanti ed elogi smisurati. Le iscrizioni in greco e latino,

come gli autori contemporanei, risentono della propaganda diffusa da Giuliano e dagli intellettuali vicini all’ultimo regnante pagano della storia. L’intento dietro a ogni testo letterario, numismatico ed epigrafico non era mostrare ciò che Giuliano fece realmente, ma ciò che voleva fare, non tanto l’imperatore che fu, ma quello che voleva essere.

IO SONO L’IMPERATORE

Francesco Speri, impiegato di banca ed ex ricercatore universitario, viene contattato per recuperare la salma del suo professore, morto in Turchia subito dopo il ritrovamento della tomba dell’ultimo imperatore romano pagano: Giuliano l’Apostata. Il nostro impiegato, improvvisatosi detective, si rende subito conto che l’eminente docente è stato assassinato, mentre le spoglie dell’imperatore sono scomparse, insieme al tesoro sepolto con lui. Questi accadimenti spingono Francesco Speri a cercare la verità, anche perché la figura storica dell’imperatore filosofo lo ha sempre affascinato, al punto tale da “sacrificare” ogni momento libero, dalle ferie ai fine-settimana, pur di riuscire a svelare ogni particolare legato alla misteriosa scomparsa del tesoro imperiale.